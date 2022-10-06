Гвардиола отреагировал на возможный переход Холанда в "Реал"

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Сегодня 11:08
©ФК "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола опроверг, что в контракте норвежского форварда Эрлинга Холанда есть пункт о переходе в "Реал" через два года. Об этом в своем твиттере заявил известный инсайдер Фабрицио Романо.

"Нет никакого пункта о переходе Холанда в "Реал", это неправда.

"У меня такое чувство, что он невероятно счастлив в "Ман Сити", - сказал Гвардиола.

Напомним, что в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" разгромил "Копенгаген" со счетом 5:0. Холанд оформил дубль. 

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Метки:
Манчестер Сити Гвардиола Хосеп Холанд Эрлинг

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