Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола опроверг, что в контракте норвежского форварда Эрлинга Холанда есть пункт о переходе в "Реал" через два года. Об этом в своем твиттере заявил известный инсайдер Фабрицио Романо.

"Нет никакого пункта о переходе Холанда в "Реал", это неправда.

"У меня такое чувство, что он невероятно счастлив в "Ман Сити", - сказал Гвардиола.

Напомним, что в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" разгромил "Копенгаген" со счетом 5:0. Холанд оформил дубль.