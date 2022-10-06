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Безудержный Холанд, успех "Челси" и первая потеря ПСЖ . Результаты матчей Лиги чемпионов

Безудержный Холанд, успех "Челси" и первая потеря ПСЖ . Результаты матчей Лиги чемпионов
©instagram.com/erling.haaland

В Лиге чемпионов сыграны последние матчи третьего тура группового этапа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Челси" со счетом 3:0 обыграл итальянский "Милан". Встреча прошла в среду в Лондоне. Забитыми мячами отметились Уэсли Фофана ('24), Пьер-Эмерик Обамеянг ('56), Рис Джеймс ('62). "Челси" одержал первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и набрав четыре очка и занимает второе место в турнирной таблице группы Е. Лидером является австрийский "Зальцбург", который со счетом 1:0 дома обыграл загребское "Динамо".

"Реал" на "Сантьяго Бернабеу" со счетом 2:1 обыграл донецкий "Шахтер". На 13-й минуте хозяев вывел вперед Родриго. На 28-й укрепил преимущество Винисиус Жуниор. А на 39-й Александр Зубков сократил отставание горняков. В другом матче группы F "Лейпциг" набрал первые очки, обыграв на своей арене "Селтик" со счетом 3:1.

В группе G "Боруссия" в Испании разгромила "Севилью" со счетом 4:1. Уже на шестой минуте Рафаэл Геррейру вывел гостей вперед. На 41-й отличился Джуд Беллингем, который в первом взятии ворот сделал голевой ассист. Еще через две минуты Карим Адейеми забил третий мяч. В начале второго тайма Юссеф Эн-Несири размочил счет, но в концовке Юлиан Брандт поставил точку во встрече. В другом мачте группы "Манчестер Сити" дома забил пять безответных мячей "Копенгагену". В составе "горожан" дубль оформил Эрлинг Холанд (7‑я и 32‑я минуты), еще по разу отличились Рияд Марез ('55) и Хулиан Альварес ('76), а также мяч в свои ворота на 40‑й минуте отправил защитник гостей Давид Хочолава.

В группе Н "Ювентус" в Турине обыграл "Маккаби" со счетом 3:1. На 35-й минуте команду вывел вперед Адриен Рабьо после передачи Анхеля Ди Марии. На 50-й ворота гостей поразил Душан Влахович, которому также ассистировал Ди Мария. На 75-й "Маккаби" размочил счет благодаря голу Дина Дэвида. Но на 83-й Рабьо оформил дубль и установил итоговый счет, а Ди Мария оформил третий ассист.  В другом матче группы ничьей 1:1 в Португалии разошлись "Бенфика" и ПСЖ. Лионель Месси вывел гостей вперед на 22-й минуте, но все испортил Данилу Перейра, забивший на 41-й минуте автогол. ПСЖ впервые в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов потерял очки. 

Напомним, действующим победителем турнира является мадридский "Реал".

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Лига чемпионов Челси Милан ФК Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Шахтер Донецк Манчестер Сити

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