Главный тренер "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола определился с составом команды на Клубный чемпионат мира, передают Vesti.kz.
В заявку вошли как талантливые новички, так и ключевые звезды клуба. Однако вместе с коллективом "горожан"не отправится английский вингер Джек Грилиш, который, судя по всему, вскоре покинет британский гранд.Состав "Манчестер Сити" на Клубный чемпионат мира
Голкиперы:Маркус БеттинеллиОртега МореноЭдерсон
Защитники:Рубен ДиасДжон СтоунзНатан АкеРайан Аит-НуриВиктор РейсЙошка ГвардиолМануэль АканджиАбдукодир ХусановРико Луис
Полузащитники:Тиджани РейндерсЖереми ДокуНико ГонсалесРодриИлкай ГюндоганБернарду СилваСавиньоМатеуш НунешРайан ШеркиКлаудио ЭчеверриФил ФоденОскар БоббНико О’Райли
Нападающие:Омар МармушЭрлинг Холан
Стоит отметить, что Грилиш, не попавший в заявку, по-прежнему является самым дорогим трансфером "Сити". В 2021 году он был выкуплен у бирмингемской "Астон Виллы" за 117,5 миллиона евро.