Главный тренер "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола определился с составом команды на Клубный чемпионат мира, передают Vesti.kz.

В заявку вошли как талантливые новички, так и ключевые звезды клуба. Однако вместе с коллективом "горожан"не отправится английский вингер Джек Грилиш, который, судя по всему, вскоре покинет британский гранд.

Состав "Манчестер Сити" на Клубный чемпионат мира

Голкиперы:

Маркус БеттинеллиОртега МореноЭдерсон

Защитники:

Рубен ДиасДжон СтоунзНатан АкеРайан Аит-НуриВиктор РейсЙошка ГвардиолМануэль АканджиАбдукодир ХусановРико Луис

Полузащитники:

Тиджани РейндерсЖереми ДокуНико ГонсалесРодриИлкай ГюндоганБернарду СилваСавиньоМатеуш НунешРайан ШеркиКлаудио ЭчеверриФил ФоденОскар БоббНико О’Райли

Нападающие:

Омар МармушЭрлинг Холан

Стоит отметить, что Грилиш, не попавший в заявку, по-прежнему является самым дорогим трансфером "Сити". В 2021 году он был выкуплен у бирмингемской "Астон Виллы" за 117,5 миллиона евро.