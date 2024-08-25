Гвардиола назвал лучшего нападающего в истории футбола
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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением по поводу того, кого считает лучшим нападающим в истории футбола, передают Vesti.kz.
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением по поводу того, кого считает лучшим нападающим в истории футбола, передают Vesti.kz.
- Является ли Холанд самым совершенным центральным нападающим, которого мы когда-либо видели в этой игре?
- Самый невероятный нападающий, которого я когда-либо видел, - это Месси - приводит слова Гвардиолы beIN Sports.
Напомним, Гвардиола тренировал Лионеля Месси, когда возглавлял "Барселону" в период 2008-2012 годов. Аргентинский форвард покинул каталонский клуб в 2021-м, после чего два сезона провел во французском "Пари Сен-Жермене". А с 2023-го защищает цвета американского "Интер Майами".
Месси - восемь раз выигрывал "Золотой мяч", это рекорд в футболе.
Лео - самый титулованный футболист мира.
Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|2
|Брайтон энд Хов Альбион
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|3
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|4
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|5
|Ноттингем Форест
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|6
|Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|8
|Брентфорд
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|10
|Фулхэм
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|11
|Манчестер Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|12
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|13
|Борнмут
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|14
|Лестер Сити
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|15
|Челси
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|16
|Вулверхэмптон Уондерерс
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|17
|Саутгемптон
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|18
|Кристал Пэлас
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|19
|Ипсвич
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|20
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|0-7
|0
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