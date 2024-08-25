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Гвардиола назвал лучшего нападающего в истории футбола

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Гвардиола назвал лучшего нападающего в истории футбола ©Depositphotos.com/photos/гoperations@newsimages.co.uk

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением по поводу того, кого считает лучшим нападающим в истории футбола, передают Vesti.kz.

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением по поводу того, кого считает лучшим нападающим в истории футбола, передают Vesti.kz.

- Является ли Холанд самым совершенным центральным нападающим, которого мы когда-либо видели в этой игре?

- Самый невероятный нападающий, которого я когда-либо видел, - это Месси - приводит слова Гвардиолы beIN Sports.

Напомним, Гвардиола тренировал Лионеля Месси, когда возглавлял "Барселону" в период 2008-2012 годов. Аргентинский форвард покинул каталонский клуб в 2021-м, после чего два сезона провел во французском "Пари Сен-Жермене". А с 2023-го защищает цвета американского "Интер Майами".

Месси - восемь раз выигрывал "Золотой мяч", это рекорд в футболе.

Лео - самый титулованный футболист мира.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 2 2 0 0 6-1 6
2 Брайтон энд Хов Альбион 2 2 0 0 5-1 6
3 Арсенал 2 2 0 0 4-0 6
4 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 5-1 4
5 Ноттингем Форест 2 1 1 0 2-1 4
6 Ливерпуль 1 1 0 0 2-0 3
7 Вест Хэм Юнайтед 2 1 0 1 3-2 3
8 Брентфорд 1 1 0 0 2-1 3
9 Ньюкасл Юнайтед 1 1 0 0 1-0 3
10 Фулхэм 2 1 0 1 2-2 3
11 Манчестер Юнайтед 2 1 0 1 2-2 3
12 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
13 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
14 Лестер Сити 2 0 1 1 2-3 1
15 Челси 1 0 0 1 0-2 0
16 Вулверхэмптон Уондерерс 1 0 0 1 0-2 0
17 Саутгемптон 2 0 0 2 0-2 0
18 Кристал Пэлас 2 0 0 2 1-4 0
19 Ипсвич 2 0 0 2 1-6 0
20 Эвертон 2 0 0 2 0-7 0

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Гвардиола Хосеп Холанд Эрлинг Манчестер Сити АПЛ Месси Лионель США Футбол

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