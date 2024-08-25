Гвардиола назвал лучшего нападающего в истории футбола

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением по поводу того, кого считает лучшим нападающим в истории футбола, передают Vesti.kz.

- Является ли Холанд самым совершенным центральным нападающим, которого мы когда-либо видели в этой игре?

- Самый невероятный нападающий, которого я когда-либо видел, - это Месси - приводит слова Гвардиолы beIN Sports.

Напомним, Гвардиола тренировал Лионеля Месси, когда возглавлял "Барселону" в период 2008-2012 годов. Аргентинский форвард покинул каталонский клуб в 2021-м, после чего два сезона провел во французском "Пари Сен-Жермене". А с 2023-го защищает цвета американского "Интер Майами".

Месси - восемь раз выигрывал "Золотой мяч", это рекорд в футболе.

Лео - самый титулованный футболист мира.