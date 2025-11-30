"Брюгге" уступил на своем поле "Антверпену" в матче 16-го тура чемпионата Бельгии по футболу, сообщают Vesti.kz.

Матч в Брюгге завершился победой гостей со счетом 1:0. Победу "Антверпену" принес аргентинец Маурисио Бенитез, отличившийся на 88-й минуте.

Примечательно, что на 80-й минуте гости могли отличится с пенальти, но Фарук Адеками не смог реализовать одиннадцатиметровый.

Отметим, что у "Брюгге" 32 очка и второе место в таблице бельгийского чемпионата. "Антверпен" набрал 17 баллов и занимает 12 место.

Напомним, "Брюгге" является соперником "Кайрата" на общем этапе Лиги чемпионов. Команды сыграют в Астане 20 января 2026 года в рамках седьмого тура этапа.