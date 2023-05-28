Гол Месси принес ПСЖ чемпионство в Лиге 1

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Сегодня 07:59
©twitter.com/PSG

"Пари Сен-Жермен" не смог обыграть на выезде "Страсбур" в рамках 37-го тура чемпионата Франции по футболу (Лига 1), сообщают Vesti.kz.  

Встреча прошла на стадионе "Стад де ля Мено" и завершилась со счетом 1:1.

На 59-й минуте гости вышли вперед усилиями Лионеля Месси. На это хозяева поля ответили голом Кевина Гамейро на 79-й минуте.

Таким образом, ПСЖ набрал 85 очков и оформил чемпионское звание за тур до конца сезона. Идущий вторым "Ланс" набрал на четыре очка меньше. "Страсбур", имея в активе 40 очков, находится на 15-м месте из 20-ти в турнирной таблице.

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Метки:
Месси Лионель ПСЖ

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