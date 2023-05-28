Гол Месси принес ПСЖ чемпионство в Лиге 1

"Пари Сен-Жермен" не смог обыграть на выезде "Страсбур" в рамках 37-го тура чемпионата Франции по футболу (Лига 1), сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Стад де ля Мено" и завершилась со счетом 1:1.

На 59-й минуте гости вышли вперед усилиями Лионеля Месси. На это хозяева поля ответили голом Кевина Гамейро на 79-й минуте.

Таким образом, ПСЖ набрал 85 очков и оформил чемпионское звание за тур до конца сезона. Идущий вторым "Ланс" набрал на четыре очка меньше. "Страсбур", имея в активе 40 очков, находится на 15-м месте из 20-ти в турнирной таблице.