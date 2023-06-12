Гол на 86-й минуте определил победителя МЧМ-2023 по футболу

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Сегодня 08:17
©fifa.com

Сборная Уругвая стала победителем молодежного чемпионата мира-2023 по футболу до 20 лет, обыграв в финале Италию. Турнир проходил в Аргентине, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:0, а решающий гол в составе уругвайской команды на 86-й минуте забил Лусиано Родригес.

Для сборной Уругвая это первая победа в турнире. Ранее она дважды терпела неудачи в финале 1997 и 2013 годов. Один раз выигрывала бронзу ЧМ-1979. Рекордсменом по чемпионствам в этом возрасте является сборная Аргентины (6).

Отметим, что в матче за третье место сборная Израиля обыграла Южную Корею со счетом 3:1.

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Метки:
Чемпионат мира по футболу

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