"Главный антигерой" финала Лиги чемпионов определился с клубом

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По информации La Gazzetta dello Sport, форвард Ромелу Лукаку отклонил предложение саудовского клуба "Аль-Хиляль" и намерен продолжить свою карьеру в миланском "Интере", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее появились сообщения о том, что "Аль-Хиляль" предложил 30-летнему бельгийскому нападающему двухлетний контракт с зарплатой в размере 25 миллионов евро в год. Согласно информации издания, один из представителей саудовского клуба встретился с представителем Лукаку в Париже, однако футболист отказался от данного предложения.

Отмечается, что Лукаку хочет остаться в "Интере" и ожидает дальнейших действий со стороны клуба.

В прошедшем сезоне 2022/23 Лукаку выступал за "Интер" на правах аренды. Он провел 37 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и сделал семь голевых передач. Права на бельгийского футболиста принадлежат лондонскому клубу "Челси".

Отметим, что Лукаку сыграл в финале Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". После матча бельгиец подвергся критике за реализацию, а итальянские газеты назвали Лукаку главным виновником поражения "Интера" в финале ЛЧ. Так, La Gazetta della Sport вышла с заголовком "Ужасный вечер Лукаку", а Tuttosport написал "Лукаку - главный антигерой ужасного финала".

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Метки:
Интер Саудовская Аравия Футбольные трансферы Лига чемпионов

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