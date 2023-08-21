Глава испанской федерации поцеловал в губы футболистку после ЧМ. Известна ее реакция

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Вчера 13:00
©instagram.com/jennihermoso

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес страстно поцеловал в губы свою соотечественницу Дженнифер Эрмосо во время награждения на чемпионате мира среди женщин в Австралии и Новой Зеландии, сообщают Vesti.kz.

Сборная Испании обыграла Англию в финале мундиаля-2023 в Сиднее (1:0). Решающий гол на 29-й минуте забила Ольга Кармона.

Во время награждения Рубиалес сначала крепко обнял Эрмосо, а после поцеловал ее в губы, за что подвергся критике со стороны футбольной общественности.

Позже этот инцидент в соцсетях прокомментировала и Эрмосо: 

"Эй, мне это не понравилось!".

Хотя на видео она не выглядела расстроенной.

Напомним, что в матче за третье место Швеция победила Австралию - 2:0.

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Футбол Испания Чемпионат мира по футболу
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