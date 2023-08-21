Героине финала ЧМ по футболу сообщили печальную новость

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Вчера 14:40
©twitter.com/7olgacarmona

Футболистка мадридского "Реала" и сборной Испании Ольга Кармона стала одной из главных героинь чемпионата мира среди женщин 2023 года в Австралии и Новой Зеландии, сообщают Vesti.kz.

Сначала ее гол помог национальной команде пройти Швецию (2:1) в полуфинале турнира, затем она отличилась в финале с Англией (1:0). А после решающего матча на мундиале ей сообщили о смерти отца.

"Сама того не зная, я получила свою Звезду еще до начала игры. Я знаю, что ты дал мне силы для достижения чего-то уникального. Я знаю, что ты наблюдал за мной сегодня вечером и гордишься мной. Покойся с миром, папа", - написала Кармона в соцсетях.

По информации Marca, отец Кармоны умер в ночь на субботу, тогда как сама она узнала об этом спустя несколько часов после финала в воскресенье.

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Испания Чемпионат мира по футболу
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