Германия одержала волевую победу над Нидерландами

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Футболисты сборной Германии обыграли Нидерланды в рамках товарищеского матча, который прошел во Франкфурте на стадионе "Дойче Банк Парк", передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:1. Подопечные Юлиана Нагельсмана первыми пропустили, но, несмотря на это, не только отыгрались, но и вырвали победу. У гостей точным ударом отметился Джоуи Верман (4-я минута). На это хозяева поля ответили голами Максимилиана Миттельштадта (11-я) и Никласа Фюллькруга (85-я).

Напомним, что чемпионат Европы 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Хозяева континентального турнира сыграют в группе A, где их соперниками станут команды Шотландии, Венгрии и Швейцарии. Нидерландцы в квартете D будут соперничать со сборными Польши, Австрии и Франции.

Метки:
Германия Нидерланды Футбол

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