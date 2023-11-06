Футболист ударил судью головой в стиле Зидана: видео

Скандальный эпизод произошел во время матча 15-го тура первой лиги Украины между клубами "Горняк-Спорт" и "Диназ" из Вышгорода, сообщают Vesti.kz.

Инцидент случился во втором тайме. На 60-й минуте игры форвард вышгородского клуба Вячеслав Шевченко при счете 0:1 в пользу клуба "Горняк-Спорт", недовольный работой рефери Василия Файду, начал высказывать ему претензии, за что получил предупреждение.

Украинский футболист не успокоился, продолжал неадекватно себя вести, за что через четыре минуты Файда показал ему красную карточку.

Это настолько разозлило Шевченко, что он бросился на арбитра, ударив того головой в грудь в стиле удара Зинедина Зидана по Марко Матерации в финале чемпионата мира 2006 года.

На защиту судьи бросились игроки обеих команд, с трудом отогнав Шевченко. Тот не с первой попытки покинул поле, несколько раз порываясь вернуться к арбитру и продолжить выяснение отношений.

Сам матч закончился со счетом 2:0 в пользу клуба "Горняк-Спорт".

После игры Шевченко объяснил свой поступок:

"Это все произошло, конечно, из-за предвзятого судейства. Я просто не мог на это смотреть - как молодых ребят, которые только начинают играть в футбол, какой-то со свистком просто "убивает", и издевается над ними. Я уважаю судей, со многими общаюсь лично, и за всю свою карьеру я не помню от себя таких случаев по отношению к судьям. Но в этой ситуации я жалею лишь об одном - что не влупил сильнее, чтобы он хорошо запомнил, что нельзя так судить".

38-летний Шевченко успел поиграть в таких клубах, как "Сталь", "Александрия", ташкентский "Локомотив", узбекский "Казылкум" и российский "Торпедо-Металлург".