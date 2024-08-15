Футболист сборной Египта насмерть сбил полицейского

Новости спорта Футбол Мировой футбол
15 августа 23:55
©instagram.com/fatouh13

Защитник "Замалека" и сборной Египта Ахмед Фатух задержан после смертельной автокатастрофы, передают Vesti.kz.

По информации kingfut.com, инцидент произошел рано утром в воскресенье на пустынной дороге Каир-Александрия, в результате чего погиб полицейский. 

Фатух возвращался в Каир в сопровождении своего товарища по клубу, вратаря "Замалека" Мохамеда Собхи.

После аварии Фатух был задержан в полицейском участке Аламейна до предъявления обвинения, а Собхи был отпущен, так как машина принадлежала Фатуху, а вратарь не был за рулем.

Сразу после ареста оба игрока прошли тест, чтобы определить, употребляли ли они наркотики до инцидента, и результаты предварительного теста оказались отрицательными.

Директор футбольного клуба "Замалек" Абдельвахид Эль-Сайед прибыл в полицейский участок, чтобы проследить за развитием ситуации.

По другим сведениям, игрок находился в состоянии наркотического опьянения. У него в крови нашли следы каннабиса.

Фатух привлекается в сборную Египта с 2019 года.

Метки:
Египет ДТП Футбол
Новости
Сегодня , 17:00
Мировой футбол
Месси потребовал с экоактивистов 26 миллионов. Подробности
Вчера , 17:08
Мировой футбол
Роналду "отправили на пенсию" после промаха со штрафного: видео
Вчера , 14:59
Мировой футбол
В европейском клубе отреагировали на "приглашение" Черчесова
Вчера , 14:00
Мировой футбол
Пророк назвал Осимхену клуб, в котором он "убьет" свою карьеру
Вчера , 13:46
Мировой футбол
Эд Ширан купил футбольный клуб АПЛ
Вчера , 10:35
Мировой футбол
Стало известно, когда Криштиану Роналду завершит карьеру
Вчера , 09:53
Мировой футбол
Криштиану Роналду раскрыл три секрета своей результативности
Вчера , 09:13
Мировой футбол
Европейский клуб увел Черчесова из сборной Казахстана? Появилась неожиданная информация
15 августа, 23:55
Мировой футбол
Футболист сборной Египта насмерть сбил полицейского
15 августа, 21:23
Мировой футбол
Чемпионат Роналду получит новую звезду? Подробности
© 2008 - 2024 ТОО «EML»