Футболист потерял сознание во время матча: жуткие кадры

Нападающий нидерландского клуба "НЕК Неймеген" Бас Дост потерял сознание во время матча 10-го тура нидерландской Эредивизии с "АЗ Алкмаром" (2:1), сообщают Vesti.kz.

Инцидент случился в концовке игры. Дост, который забил первый мяч и отдал голевую передачу, упал на газон в центральном круге.

У 34‑летнего футболиста начались судороги. Игроки обеих команд кольцом встали вокруг нападающего, пока врачи оказывали ему помощь. Через несколько минут игрок пришел в себя.

В итоге Доста унесли на носилках. Покидая поле, футболист поднял большой палец вверх, давая понять, что с ним все в порядке, а болельщики скандировали его имя.

Машина скорой помощи отвезла нападающего в больницу, где Дост показал большой палец и улыбку. Его жизни ничего не угрожает.

Позднее Дост разместил в соцсетях сообщение о том, что с ним все хорошо.

"Я в порядке. Помощь, которую я получил на поле, была фантастической. Сейчас я нахожусь в больнице и чувствую себя хорошо. Спасибо всем за поддержку!", - написал форвард.

Из-за потери сознания игрока на поле матч был остановлен, а затем было объявлено, что игра не будет доиграна.

Нападающий провел в этом сезоне семь матчей, отметившись двумя голами и результативным пасом.

Дост известен по выступлениям за "Спортинг", "Вольфсбург", "Херенвен", "Хераклес", "Брюгге" и "Айнтрахт". В его активе один гол в 18 матчах за сборную Нидерландов.