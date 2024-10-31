Полузащитник американского "Интер Майами" Бенха Кремаски рассказал, какие советы по игре ему дает аргентинский нападающий Лионель Месси, сообщают Vesti.kz.

19-летний американец аргентинского происхождения – самый молодой футболист в составе "цапель".

"Мы говорим о том, что ему [Месси] нужно от меня в играх, чтобы наладить связь, что, по его мнению, я могу улучшить и чему могу научиться. Он просит меня лучше позиционировать себя, ждать мяч, оставаться неподвижным, не всегда быть в движении, но стараться создавать пространства. Я стараюсь впитывать все, что он мне говорит, потому что мне нужно учиться у него, он лучший", - приводит слова Кремаски TyC Sports.

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Кремаски перешел в "Интер Майами" в ноябре 2022 года. В нынешней кампании он забил четыре гола в 27 матчах. Действующее соглашение полузащитника с клубом рассчитано до конца декабря 2027 года.

37-летний Месси выступает за амеркианский клуб с лета 2023 года. Лео стал лучшим бомбардиром в истории "Интер Майами" - забил 33 гола.

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