Футболист "Аякса" набросился на фаната соперников после непопадания в Лигу чемпионов

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Вчера 23:54
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Амстердамский "Аякс" в заключительном 34-м туре чемпионата Нидерландов уступил на выезде "Твенте", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Энсхеде завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Голы Манфреда Угальде, Хулио Плегесуэло и Вацлава Черны принесли победу хозяевам, в то время как в составе гостей отличился Душан Тадич.

"Аякс" с 69 очками завершил чемпионат на третьей позиции, что не позволит ему выступить в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Клуб из Амстердама будет играть в Лиге Европы.

Отметим, что "Аякс" впервые с сезона 2008/09 не попали в топ-2 чемпионата Нидерландов.

Добавим, что после игры полузащитник гостей Стивен Бергейс около клубного автобуса  схлестнулся с болельщиком хозяев.

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Метки:
Нидерланды Лига чемпионов

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