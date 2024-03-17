Форварда сборной Казахстана "наградили" за матч в новом клубе

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Вчера 13:59
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"Хапоэль" из Беэр-Шевы, за который выступает нападающий сборной Казахстана Артур Шушеначев, победил со счетом 1:0 на своем поле "Ашдод" в 26-м туре чемпионата Израиля, передают Vesti.kz.

Решающий гол на 45+3-й минуте забил Амир Хаим Гана.

Шушеначев появился на поле на 68-й минуте, заменив Алона Турджемана. За отведенное время казахстанец получил 6.5 от Sofascore. Это самая низкая оценка среди футболистов "Хапоэля". Самой высокой удостоился его одноклубник и капитан Мигел Витор - 7.9.

"Хапоэль", набрав 49 очков, находится на третьем месте турнирной таблицы, "Ашдод" с 22 очками располагается на предпоследней, 13-й строчке.

Напомним, Шушеначев перешел в "Хапоэль" из "Кайрата" 6 февраля. Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 232 тысячи евро, а контракт с ним был подписан до 30 июня 2027 года.

В карьере Шушеначева также был "Тараз", воспитанником которого он является. В сборную Казахстана начал вызываться с 2021 года, а до этого играл за национальные команды до 19 и 21 года.

Метки:
Артур Шушеначев Израиль Футбол Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу

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