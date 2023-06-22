Боснийский футболист Эдин Джеко прибыл в Стамбул, чтобы пройти медицинский осмотр и завершить переговоры о трансфере. Его новым клубом станет "Фенербахче", сообщают Vesti.kz.

Ожидается, что соглашение с ним будет заключено до 2025 года.

37-летний нападающий с 2021 года выступал за "Интер", контракт с итальянским клубом у него действует до 30 июня, поэтому в турецкую команду он перейдет на правах свободного агента.

В минувшем сезоне Серии А Джеко провел 33 матча, забил 9 голов и сделал 3 ассиста.

В карьере Джеко также были итальянская "Рома", английский "Манчестер Сити", немецкий "Вольфсбург", чешские "Усти-над-Лабем", "Теплице" и боснийский "Железничар".