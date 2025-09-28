ФИФА приняла решение по ПСЖ после победы в Лиге чемпионов

После победы в Лиге чемпионов прошлого сезона, французский "Пари Сен-Жермен" готовится к участию в Межконтинентальном кубке ФИФА-2025, который пройдёт в Катаре, передают Vesti.kz.

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила страну-хозяйку турнира, где будут сыграны три ключевых поединка.

Соревнования стартуют 10 декабря с дерби "двух Америк", в котором мексиканский "Крус Асуль" встретится с победителем текущего розыгрыша Кубка Либертадорес. Победитель этого матча 13 декабря сыграет с египетским "Пирамидс" в рамках FIFA Challenger Cup. Финальный поединок, который определит обладателя трофея, состоится 17 декабря и в нём примет участие ПСЖ — действующий победитель Лиги чемпионов.

Первые два матча пройдут на стадионе "Ахмед бин Али" в Эр-Райяне. Место проведения финального поединка организаторы объявят позднее.

Отметим, что французский гранд является лучшим футбольным клубом года по версии France Football.



