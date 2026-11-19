Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте назвала трёх претендентов на пост президента организации, передают Vesti.kz.Кто претендует на пост президента ФИФА
В список вошли действующий глава Джанни Инфантино, президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло и бывший руководитель Японской футбольной ассоциации Кодзо Тасима, передают Vesti.kz.
Джанни Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. Филипп Диалло занимает должность президента Федерации футбола Франции, а Кодзо Тасима ранее руководил Японской футбольной ассоциацией и с апреля 2015 года входит в состав ФИФА.Когда состоятся выборы
Выборы президента организации пройдут 18 марта 2027 года в рамках 77-го Конгресса ФИФА в Рабате (Марокко).
В соответствии с регламентом ФИФА кандидатуры уже направлены в избирательную комиссию для проверки и принятия решения о допуске претендентов. Согласно уставу организации и избирательному календарю, ассоциации-члены будут уведомлены об именах выдвинутых и допущенных кандидатов не позднее 18 февраля 2027 года.