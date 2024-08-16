Европейский клуб увел Черчесова из сборной Казахстана? Появилась неожиданная информация

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Вчера 09:13
©Tengri Sport/ Антон Алексеев

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов может возглавить болгарский "Лудогорец", сообщают Vesti.kz.

По инфомрации портала 24chasa.bg Черчесов является главным кандидатом на эту должность. Переговоры уже близки к завершению, и ожидается, что тренер может официально возглавить команду после встречи с "Левски", запланированной на 17 августа.

В настоящее время "Лудогорец" занимает восьмую строчку в чемпионате Болгарии, имея в активе шесть очков.

Российский специалист возглавил сборную Казахстана в июне. Контракт с ним подписан по схеме "2+2". На этом посту он сменил другого россиянина Магомеда Адиева.

Напомним, последним местом работы Черчесова был венгерский "Ференцварош", который он возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023-го.

Кроме того, новый наставник сборной Казахстана работал во многих российских клубах, польской "Легии" и возглавлял сборную России, вместе с которой вышел в 1/4 финала на домашнем чемпионате мира 2018 года.

Метки:
Черчесов Станислав Сборная РК по футболу Футбол Болгария

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