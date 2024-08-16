Европейский клуб увел Черчесова из сборной Казахстана? Появилась неожиданная информация

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов может возглавить болгарский "Лудогорец", сообщают Vesti.kz.

По инфомрации портала 24chasa.bg Черчесов является главным кандидатом на эту должность. Переговоры уже близки к завершению, и ожидается, что тренер может официально возглавить команду после встречи с "Левски", запланированной на 17 августа.

В настоящее время "Лудогорец" занимает восьмую строчку в чемпионате Болгарии, имея в активе шесть очков.

Российский специалист возглавил сборную Казахстана в июне. Контракт с ним подписан по схеме "2+2". На этом посту он сменил другого россиянина Магомеда Адиева.

Напомним, последним местом работы Черчесова был венгерский "Ференцварош", который он возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023-го.

Кроме того, новый наставник сборной Казахстана работал во многих российских клубах, польской "Легии" и возглавлял сборную России, вместе с которой вышел в 1/4 финала на домашнем чемпионате мира 2018 года.