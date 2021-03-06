Европейский клуб с казахстанцем в составе продлил беспроигрышную серию в чемпионате

Краковская "Висла", за которую выступает казахстанский футболист Георгий Жуков, сыграл вничью с "Гурником" на своем поле в рамках 20-го тура чемпионата Польши, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 0:0. После этой игры "Гурник" с 28 очками расположился на шестом месте, а "Висла", продлившая беспроигрышную серию до пяти игр, с отставанием на три балла, оказалась на восьмой позиции из 16.

Жуков начинал игру на скамейке, но вышел на замену уже на 31-й минуте вместо испанца Чуки.

Также за клуб из Кракова сыграл 28-летний ганский легионер Давид Мавутор, который выступал за "Жетысу" в период 2018-2020 годов. А вот бывший 26-летний сербский защитник "Астаны" Урош Радакович, ставший зимой одноклубником Жукова, не вышел на поле из-за травмы.

Напомним, что 26-летний Жуков выступает за нынешний клуб с 2020 года. До него защищал цвета "Кайрата" в период 2017-2019 годов. В активе имеет 15 игр за сборную Казахстана.