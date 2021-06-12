Европейский клуб с казахстанским тренером забил два гола за две минуты и вышел на первое место

"Жальгигис" под руководством казахстанского тренера Владимира Чебурина одержал победу над "Судувой", прямым конкурентом в чемпионской гонке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча 17-го тура чемпионата Литвы прошла в Мариямполе и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 11-й и 12-й минутах отличились Франсис Кьереме и Уго Видемон. Кроме того, хозяева перед самым перерывом остались вдесятером вследствие удаления Евгения Ефремова.

Во втором тайме клуб из Вильнюса удержал победный результат и сравнялся по набранным очкам (по 34) с "Судувой", которую обошел в турнирной таблице, выйдя на первое место.

Напомним, что 56-летний Чебурин возглавил "Жальгирис" в начале этого года, до этого с 2016 по 2019 год тренировал "Судуву". Этот клуб он трижды подряд приводил к чемпионскому званию. С ним завоевывал Кубок и Суперкубок Литвы, а также дважды доходил до стадии плей-офф квалификации Лиги Европы.

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