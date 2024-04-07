Европейский гранд потерпел крупнейший разгром в своей истории

Амстердамский "Аякс" потерпел самое крупное поражение в свой 124-летней истории, сообщают Vesti.kz.

36-кратный чемпион Нидерландов в матче 29-го тура чемпионата страны проиграл в принципиальном матче "Фейеноорду".

Встреча в Роттердаме завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля. Забитыми голами отметились: Игор Пайшао (дубль), Янкуб Минте (дубль), Давид Ганцко, Квинтен Тимбер.

"Аякс", набравший 45 очков, занимает шестое место в таблице нидерландской Эредивизии. "Фейеноорд" (69 баллов) занимает второе место чемпионате.

Отметим, что в текущем сезоне "Аякс" вылетел из Кубка страны, проиграв клубу четвертого дивизиона.

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