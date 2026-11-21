Матч 1/16 финала Кубка Португалии между местным грандом "Порту" и клубом третьего дивизиона "Паредешем" стал обсуждаемым из-за невероятного по своей курьёзности автогола, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В домашней игре "Порту" был огромным фаворитом. На 40-й минуте Секо Фофана вывел драконов вперёд. Но скромные гости смогли отыграться - им помог 27-летний защитник "Порту" Франсишку Моура. После сейва вратаря он отправил мяч в собственные ворота. Причём со стороны это выглядело так, будто футболист тщательно проанализировал действия и последствия, и всё равно решился на автогол.

Партнёры стали утешать игрока, а сам он выглядел подавленным. На 70-й минуте тренер "Порту" решил его заменить.

В итоге голов в основное и дополнительное время больше не было. "Порту" смог дожать "Паредеш" лишь в серии пенальти - 1:1 (3:1 - пен).

Отметим, что бывший игрок молодёжной сборной Португалии Моура выступает за "Порту" с 2024 года. За два с лишним года он провёл за клуб 80 матчей и забил семь голов (в чужие ворота).

Добавим, что в чемпионате Португалии "Порту" уверенно лидирует в таблице, опережая после 11 туров "Бенфику" на пять пунктов.

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