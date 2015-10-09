Нигерийский нападающий Ннамди Аханону покинет "Астану". Срок действия его контракта подходит к концу, и он не будет продлен, передаёт корреспондент Vesti.kz.

"Один из лучших игроков чемпионата Албании сезона-2023/24 покидает столичную "Астану". По моей информации, нападающий будет искать новый клуб, так как у него истекает контракт с клубом, а продлевать соглашение ему не предложат. Приехавший в начале 2024 года в Казахстан нигериец так и не смог закрепиться в нашем чемпионате, в общей сложности сыграв 20 матчей за три сезона и забив всего один мяч", - пишет источник.

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Ради интереса мы провели небольшой математический анализ. Если отталкиваться от данных на портале Transfermarkt, то за Аханону столичные заплатили албанскому "Скендербеу" 450 тысяч евро в апреле 2024 года. Хотя его рыночная стоимость тогда была равна 250 тысячам. По курсу на то время "Астана" раскошелилась на 217,8 миллиона тенге ради приобретения Аханону.

В конце 2025 года источник, знакомый с ситуацией, назвал размер зарплаты Ннамди в столице Казахстана - по имеющимся данным, это 15 тысяч долларов в месяц. Если посчитать, что Аханону был на контракте с "Астаной" 33 месяца (с учётом декабря 2026-го), то он мог заработать порядка 495 тысяч долларов за эти годы (по усреднённому курсу доллара за 2024-2026 - около 241 миллиона тенге).

В сумме затраты на покупку игрока и его содержание дают значение примерно 460 миллионов тенге. А ведь за это время Аханону сыграл всего лишь 20 матчей в КПЛ, забив один гол, а в еврокубках не отметился ничем в восьми встречах.

Отметим, что до перехода в "Астану" 24-летний Аханону играл за албанские клубы "Турбина" и "Скендербеу", а начинал карьеру он на родине в Нигерии.

Во второй половине сезона-2025 Аханону уезжал в аренду в "Кызыл-Жар". Однако петропавловский клуб не смог его заявить, и в итоге до конца года он просто тренировался и продолжал получать зарплату.

В 2026 году он провёл в КПЛ всего шесть игр за "Астану", проведя на поле в сумме 232 минуты. Также он провёл по одной встрече ви квалификации. Голевыми действиями не отметился.

Напомним, что Аханону вошёл в наш список топ-10 непонятных легионеров КПЛ-2026:

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Фото: ФК "Астана"©️

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