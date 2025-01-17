Футболисты "Аль-Хиляля" разгромили "Аль-Фатех" в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Эр-Рияде и завершилась со счетом 9:0 в пользу хозяев поля.

Голы забили Калиду Кулибали (20-я), Ренан Лоди (39-я), Маркос Леонардо (45+6-я с пенальти, 54-я, 65-я), Сергей Милинкович-Савич (45+9-я), Абдулла Аль-Хамдан (89-я), Малком (90+5-я), еще один мяч в свои ворота срезал Файсал Аль-Абдулвахид (90+8-я).

При этом гости доигрывали встречу в меньшинстве из-за удаления Зияда Махера Альджари на 90+11-й минуте. Благодаря этому успеху "Аль-Хиляль" набрал 40 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. "Аль-Фатех", имея в активе шесть очков, располагается на последней, 18-й строчке.

Отметим, что нападающий "Аль-Хиляля" Неймар не участвовал в матче. Бразилец из-за частых травм провел всего три матча в чемпионате Саудовской Аравии после перехода в этот клуб в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Неймар начал переговоры с новым клубом.