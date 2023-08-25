"Это безумие". Восходящая звезда футбола удивил переходом в Саудовскую Аравию

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Сегодня 12:32
©instagram.com/gabriveiga

21-летняя восходящая звезда футбола Габри Вейга удивил фанатов по всему миру переходом в клуб из Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, молодой полузащитник "Сельты" и сборной Испании до 21 года принял предложение саудовского "Аль-Ахли". Новость оставила фанатов в недоумении, так как футболиста в последнее время все чаще сватали в "Ливерпуль", "Челси" и "Манчестер Сити".

Вот что пишут некоторые из фанатов в соцсетях:

"Парень завершил карьеру в 21 год". "Криштиану Роналду в одиночку добавил Саудовскую Аравию в пятерку лучших лиг мира". "Потраченный впустую талант". "Это на самом деле безумие". "Влияние Роналду нереально".

Подобные комментарии также пишут на странице Габри Вейги в Instagram.

"Карьера закончилась в 21 год". "Закончил". "Зачем ты выбрал деньги?". "Используйте меня как кнопку "Я ненавижу Габри Вейгу". Похоронил карьеру в 21 год. Уау".

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Метки:
Саудовская Аравия Испания Трансфер
Новости
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