"Это безумие". Восходящая звезда футбола удивил переходом в Саудовскую Аравию

21-летняя восходящая звезда футбола Габри Вейга удивил фанатов по всему миру переходом в клуб из Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, молодой полузащитник "Сельты" и сборной Испании до 21 года принял предложение саудовского "Аль-Ахли". Новость оставила фанатов в недоумении, так как футболиста в последнее время все чаще сватали в "Ливерпуль", "Челси" и "Манчестер Сити".

Вот что пишут некоторые из фанатов в соцсетях:

"Парень завершил карьеру в 21 год". "Криштиану Роналду в одиночку добавил Саудовскую Аравию в пятерку лучших лиг мира". "Потраченный впустую талант". "Это на самом деле безумие". "Влияние Роналду нереально".

Подобные комментарии также пишут на странице Габри Вейги в Instagram.

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"Карьера закончилась в 21 год". "Закончил". "Зачем ты выбрал деньги?". "Используйте меня как кнопку "Я ненавижу Габри Вейгу". Похоронил карьеру в 21 год. Уау".