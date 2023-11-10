"Если не считать Диего Марадону". Месси назвал футболиста, которым восхищается

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Сегодня 08:30
©twitter.com/WeAreMessi

Форвард из клуба "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о футболисте, которым восхищается, сообщают Vesti.kz.

"Мне очень нравился Аймар. Здорово, что вы (Зинедин Зидан и Пабло Аймар. - Прим. Ред) играли друг против друга. Он был в "Валенсии", был в "Ривер Плейт", где была сильная команда, а он в ней выделялся. Мне всегда нравился его стиль игры. Если не считать Диего Марадону, который был на другом уровне, который для нас всегда первый, выше остальных, то именно Пабло был тем, кем я восхищался", - сказал Месси в видео на You-Tube-канале Adidas.

За свою карьеру 44-летний Пабло Аймар успел выступить за такие клубы, как аргентинский "Ривер Плейт", испанские "Валенсия" и "Реал Сарагоса", португальскую "Бенфику" и малайзийский "Джохор". В составе сборной Аргентины полузащитник провел 52 матча. В настоящее время этот аргентинец является членом тренерского штаба национальной команды.

Метки:
Месси Лионель Аргентина

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