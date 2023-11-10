"Если не считать Диего Марадону". Месси назвал футболиста, которым восхищается

Форвард из клуба "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о футболисте, которым восхищается, сообщают Vesti.kz.

"Мне очень нравился Аймар. Здорово, что вы (Зинедин Зидан и Пабло Аймар. - Прим. Ред) играли друг против друга. Он был в "Валенсии", был в "Ривер Плейт", где была сильная команда, а он в ней выделялся. Мне всегда нравился его стиль игры. Если не считать Диего Марадону, который был на другом уровне, который для нас всегда первый, выше остальных, то именно Пабло был тем, кем я восхищался", - сказал Месси в видео на You-Tube-канале Adidas.