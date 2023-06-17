Еще один топ-футболист собирается к Роналду

"Аль-Наср" из Саудовской Аравии начал переговоры с 30-летним полузащитником "Челси" Хакими Зиешем, передает корреспондент Vesti.kz.

По информации Foot Mercato, клуб из Ближнего Востока готов выкупить контракт футболиста, действующий до 30 июля 2025 года.

В сезоне-2022/23 Зиеш сыграл в 24 матчах во всех турнирах и сделал 3 голевые передачи. Также он получил 2 желтые карточки.

Отметим, что главной звездой клуба является португалец Криштиану Роналду, которй перешел в "Аль-Наср" в январе этого года. Португалец провел 16 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи.





