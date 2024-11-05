Нападающий сборной Норвегии и "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд может покинуть команду, если клуб столкнется с санкциями за нарушения финансового фейр-плей, передает Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

По сообщению Defensa Central, 24-летним форвардом интересуется мадридский "Реал". Однако манчестерский клуб готов будет рассмотреть продажу Холанда только в случае, если клубу грозят серьезные штрафы или даже понижение в дивизионах за нарушения правил.

"Пеп Гвардиола и фанаты клуба обеспокоены из-за финансового фейр-плей. Клуб могут наказать за более чем 115 нарушений. Руководство "Реала" внимательно следит за ситуацией и дожидается выгодного момента. В конечном итоге Холанд может отправиться в Мадрид", - сообщает сайт.

В таком случае президент "Реала" Флорентино Перес предложит за форварда сумму в размере 200 миллионов евро. Это предполагаемый план подписания Холанда. В противном случае переход игрока в "Реал" остается маловероятным, поскольку "Сити" не планирует расставаться с ним.

На счету Холанда в текущем сезоне провел 14 матчей и 14 голов. Его рыночная стоимость, по версии Transfermarkt, оценивается в 200 миллионов евро. Эрлинг является самым дорогим игроком планеты.