Еркебулан Сейдахмет находится на финальной стадии переговоров с польским футбольным клубом. По данным телеграмм-канала Kommentator_Maulen, официальное подтверждение перехода появится, как только стороны окончательно согласуют детали трансфера, передают Vesti.kz.

Воспитанник таразской школы футбола завершил контракт с алматинским "Кайратом", где провел значительную часть своей карьеры. Его уход вызвал интерес сразу нескольких клубов Казахстанской Премьер-лиги, включая "Елимай" из Семея.

Однако, несмотря на все слухи о потенциальном переходе в отечественный клуб, Сейдахмет, которого в народе прозвали "казахстанским Месси", сделал выбор в пользу зарубежного этапа карьеры - и, судя по всему, его следующей остановкой станет Польша.

В составе "Кайрата" Еркебулан провел 107 матчей, записав на свой счет восемь голов и десять результативных передач.



В прошлом сезоне он вышел на поле 18 раз и забил один мяч, внеся свой вклад в победу клуба в чемпионате Казахстана.

Кроме того, Сейдахмет имеет опыт выступлений за талдыкорганский "Жетысу", российскую "Уфу" и болгарский "Левски". В его карьере также был этап, когда он проходил просмотр в петербургском "Зените".



Теперь польская лига может стать для него новой ареной для демонстрации таланта и доказательства, что казахстанский футболист способен проявить себя на европейском уровне.

Ожидается, что переход станет новым этапом для 24-летнего игрока, который, несмотря на возраст, уже считается опытным игроком с довольно внушительным багажом достижений.