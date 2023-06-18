Экс-ветеран "Барселоны" стал одноклубником Месси - источник

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 17:43
©twitter.com/JordiAlba

Американский клуб "Интер Майами", где будет выступать Лионель Месси, достиг соглашения по деталям контракта с защитником "Барселоны" Жорди Альбой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Mundo Deportivo клуб стремится завершить сделку как можно скорее и планирует официально подписать контракт после завершения Лиги наций. "Интер Майами" также надеется приобрести Серхио Бускетса, который также выступает за "Барселону".

По правилам лиги, максимальная зарплата, которую клуб может предложить Альбе, составляет два миллиона долларов в год.

Однако "Интер Майами" работает над тем, чтобы обеспечить Альбе дополнительные источники дохода, такие как рекламные контракты или возможность стать послом чемпионата мира 2026 года.

Отмечается, что помимо "Интера Майами" к Альбе поступили и другие предложения.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Месси Лионель Барселона Футбольные трансферы

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 18:59
Мировой футбол
Игрок "Реала" готов присоединится к казахстанцу в европейском клубе
Сегодня , 18:35
Мировой футбол
В УЕФА раскритиковали клубы из Саудовской Аравии за трансферную активность
Сегодня , 17:43
Мировой футбол
Экс-ветеран "Барселоны" стал одноклубником Месси - источник
Сегодня , 15:00
Мировой футбол
В сборной Италии высказались о победе на ЧМ-2026
Сегодня , 12:30
Мировой футбол
Канте прошел медобследование в новом клубе
Сегодня , 09:30
Мировой футбол
Одноклубник Алипа дебютировал за сборную Бразилии после получения российского паспорта
Сегодня , 07:45
Мировой футбол
"Челси" расторг контракт с игроком, которого купил за 40 миллионов евро
Сегодня , 07:15
Мировой футбол
Роналду помог сборной Португалии одержать разгромную победу
Вчера , 23:50
Мировой футбол
Забивший 62 гола вратарь разозлился на слова Мбаппе
Вчера , 22:55
Мировой футбол
Объявивший об уходе из "Барселоны" защитник может стать одноклубником Месси
© 2008 - 2023 ТОО «EML»