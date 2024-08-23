Экс-тренера сборной Бразилии по футболу госпитализировали после матча

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Сегодня 18:57
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Клуб "Фламенго" сообщает, что после выездного матча Кубка Либертадорес против "Боливара" (0:1) главный тренер команды Тите почувствовал недомогание и ему потребовалась помощь медицинского отдела "красно-белых", передают Vesti.kz.

Отмечается, что были выявлены повышенный пульс и аритмия, вызванные высотой над уровнем моря. Тренер был оперативно обеспечен медикаментами и получил помощь врачей и персонала во время возвращения в Рио-де-Жанейро.

После приземления Тите был доставлен в больницу Copa Star Hospital для обследования, которое подтвердило наличие фибрилляции предсердий. В заключении пока не говорится о необходимости хирургического вмешательства. Тренер находится в сознании и стабилен, но останется в больнице, чтобы купировать состояние с помощью лекарств.

Напомним, 63-летний Тите возглавлял сборную Бразилии с 2016 по 2022 год. Также в его карьере были "Коринтианс", "Аль-Вахда" (Абу-Даби), "Интернасьонал", "Аль-Айн", "Палмейрас", "Атлетико Минейро", "Сан-Каэтано", "Гремио", "СЭР Кашиас", "Жувентуде", "Ипиранга РС", "Веранополис".

Метки:
Бразилия Футбол

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