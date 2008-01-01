Экс-тренер сборной Хорватии по футболу скончался от коронавируса

Ушел из жизни известный хорватский тренер Отто Барич, сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза. Ему было 88 лет.



По сообщениям зарубежных СМИ, он скончался в больнице в Загребе из-за осложнений после коронавируса.



Выступал за хорватские "Динамо" и "Локомотив". Тренерскую карьеру начинал в 1969 году. Стоял у руля сборных Хорватии, Албании и Австрии.



На клубном уровне возглавлял "Штутгарт", "Казино" (Зальцбург), "Фенербахче", "Штурм", венский "Рапид", ЛАСК, "Локомотив" и другие команды.