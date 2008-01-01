Экс-тренер сборной Хорватии по футболу скончался от коронавируса

Также он работал на клубном уровне.

Фото: hns-cff.hr©
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Ушел из жизни известный хорватский тренер Отто Барич, сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза. Ему было 88 лет.

По сообщениям зарубежных СМИ, он скончался в больнице в Загребе из-за осложнений после коронавируса.

Выступал за хорватские "Динамо" и "Локомотив". Тренерскую карьеру начинал в 1969 году. Стоял у руля сборных Хорватии, Албании и Австрии.

На клубном уровне возглавлял "Штутгарт", "Казино" (Зальцбург), "Фенербахче", "Штурм", венский "Рапид", ЛАСК, "Локомотив" и другие команды.

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Сегодня 10:21
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