Тренер по физподготовке одесского "Черноморца" Игорь Касьяненко не вернулся с командой со сборов в Турции и сбежал в Майами (США), где выступает лидер сборной Аргентины по футболу Лионель Месси, передают Vesti.kz.

Клуб посредством соцсетей подтвердил эту информацию.

"Футбольный клуб "Черноморец" информирует спортивное сообщество и болельщиков о событии, которое имело место при возвращении команды домой из Турции. Один из представителей клуба, все время проведший с клубом на сборах, принимал полноценное участие в подготовительном процессе, не появился в аэропорту города Анталья, когда команда улетала в аэропорт города Кишинев. Речь идет о тренере по физподготовке Игоре Касьяненко. Билет на него был приобретен, но в самолете к моменту отправки его не оказалось.

Министерство молодежи и спорта Украины об этом случае проинформировано. К сведению ответственной структуры доведены все подробности. Руководство ФК "Черноморец" осуждает такой поступок своего бывшего представителя. Но повлиять на такое решение возможности нет, хотя попытка адекватного диалога со стороны клуба была - в ответ столкнулись с непорядочностью человека.

Однако клуб может повлиять на дальнейшую карьеру беглеца. Руководство ФК "Черноморец" инициировало процесс аннулирования Касьяненко тренерской лицензии. Тот, кто обманул клуб, своего непосредственного руководителя, главного тренера команды, не имеет права оставаться в футболе. Те, кто взял Касьяненко на работу, должны знать о его способности к измене", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, Касьяненко был тренером по фитнесу в "Астане", которую покинул в 2021 году после двух сезонов работы. А главным тренером "Черноморца" является украинец Роман Григорчук, возглавлявший ту же "Астану" в период 2018-2019 годов.