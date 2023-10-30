Экс-лидер "Кайрата" отдал "Золотой мяч" Месси

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Вчера 22:37
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Экс-форвард "Кайрата", "Зенита", сборной России и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин выделил единственного претендента, который, по его мнению, заслуживает "Золотого мяча", сообщают Vesti.kz.

Мероприятие пройдет сегодня, 30 октября в Париже в театре "Шатле" и начнется в 00:00 по времени Астаны.

"Кто достоин быть обладателем "Золотого мяча"? Лионель Месси", - заявил Аршавин телеканалу "Матч ТВ".

Напомним, что Аршавин играл за "Кайрат" на протяжении трех сезонов (2016-2018). Он провел 108 матчей за алматинский клуб во всех турнирах, забил 30 голов и выполнил 37 голевых передач. Полузащитник дважды выигрывал Кубок Казахстана, а в 2018-м стал обладателем Суперкубка страны.

Аршавин завершил карьеру сразу после окончания контракта с "Кайратом" в конце 2018 года. Сейчас он является заместителем генерального директора по спортивному развитию в "Зените".

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Метки:
Месси Лионель Аршавин Андрей Кайрат ФК

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