Экс-полузащитник "Кайрата" Валерий Громыко присоединился к белорусскому клубу "Макслайн" (Витебск), сообщают Vesti.kz.

"Макслайн" сообщил об этом в своих соцсетях.

"Теперь ЛЧ — наша мишень! Тот случай, когда с корабля на бал. Ещё совсем недавно наш новичок раздавал огня в Лондоне, записав на свой счёт голевую в матче с "Арсеналом" на "Эмирейтс", а уже сегодня он, Валерий Громыко, — игрок футбольного клуба "Макслайн", — гласит сообщение клуба.



Напомним, в КПЛ Громыко выступал за "Кайрат" и "Кайсар".

В составе алматинского клуба игрок сборной Беларуси выигрывал чемпионат Казахстана (2024, 2025) и Суперкубок Казахстана (2025). Кроме того, Громыко помог "Кайрату" впервые в истории выйти в общий этап Лиги чемпионов.