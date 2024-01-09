Экс-игрок ПСЖ помещен в психиатрическую клинику - подробности

Бывший футболист "Наполи", ПСЖ и сборной Аргентины Эсекьель Лавесси оказался в психиатрической клинике, сообщают Vesti.kz.

По информации El Ciudadano футболист по своей инициативе обратился за помощью. Экс-нападающий сборной Аргентины принял решение пройти лечение в центре психического здоровья в Буэнос-Айресе.

Недавно появилась информация о том, что 38-летний Лавесси был госпитализирован из-за вероятной передозировки, однако его сын Томас опроверг это утверждение. В своих социальных сетях сын Лавесси уточнил, что с отцом все в порядке, и он проходит лечение, отрицая наличие передозировки.

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В декабре прошлого года также сообщалось, что Лавесси был госпитализирован в Уругвае из-за перелома ключицы и колото-резаной раны.

Лавесси завершил свою футбольную карьеру несколько лет назад. Он наиболее известен своими выступлениями за "Наполи" и ПСЖ. За итальянский клуб он провел 188 матчей, забив 48 голов и сделав 56 голевых передач. В составе французского клуба аргентинец сыграл в 161 матче, на его счету 35 голов и 24 результативных передач.