Экс-игрок КПЛ помог клубу казахстанского тренера подняться на второе место в европейском чемпионате

"Жальгирис" под руководством казахстанского тренера Владимира Чебурина победил "Паневежис" в 14-м туре чемпионата Литвы по футболу и улучшил свое турнирное положение, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Вильнюсе и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Решающий гол был забит на 41-й минуте. Экс-игрок "Жетысу" Мантас Куклис идеально исполнил навесную передачу с углового, после чего Эльдхаджи Диав выиграл верховую борьбу и удачно переправил мяч в ворота.

Победа позволила "Жальгирису" набрать 27 очков и выйти на второе место в таблице. "Паневежис" с отставанием на три балла расположился на четвертой строчке из десяти.

Напомним, что 55-летний Чебурин возглавил "Жальгирис" в начале этого года, до этого с 2016 по 2019 год тренировал "Судуву" из Мариямполе. Этот клуб он трижды подряд приводил к чемпионскому званию. Также с ним завоевывал Кубок и Суперкубок Литвы, а также дважды доходил до стадии плей-офф квалификации Лиги Европы.

33-летний Куклис защищал цвета "Жетысу" в период 2018-2019 годов, в 55 матчах забил семь мячей и отдал шесть ассистов.

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