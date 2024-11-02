Состоялся 27-й тур чемпионата Беларуси по футболу в котором борисовский БАТЭ уступил на своем поле гродненскому "Неману", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Борисове завершилась разгромной победой гостей со счетом 3:0. На 35-й первый мяч забил экс-игрок "Кайрата" Гулжигит Алыкулов из Кыргызстана.

Павел Савицкий на 54-й минуте удвоил преимущество "Немана", а на 93-й Максим Кравцов установил окончательный результат.

Отметим, нападающий БАТЭ и сборной Казахстана Оралхан Омиртаев вышел в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте.

БАТЭ набрал 37 очков и занимает седьмое место в таблице чемпионата. "Неман" с 57 баллами идет на второй строчке.

Омиртаев в составе БАТЭ сыграл в чемпионате Беларуси 11 матчей, в которых забил пять голов.

Добавим, ранее Омиртаев играл за "Слуцк".

В Казахстане воспитанник карагандинского футбола выступал за родной "Шахтер", "Тобол", "Акжайык" и "Атырау".

В составе сборной Казахстана 26-летний игрок провел пять матчей и забил один гол.