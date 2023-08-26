Экс-игрок "Челси" нашел причину ухода Неймара из ПСЖ

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Сегодня 08:21
©instagram.com/neymarjr

Бразильский нападающий Неймар не выучил французский язык за время своей карьеры в ПСЖ, передает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщает derbyderbyderby.it, за шесть лет в Париже Неймар не смог освоить французский язык. Этой информацией с журналистами смог поделится сенегалец Калиду Кулибали. По сообщению футболиста, выступающего, как и Неймар за "Аль-Хиляль", Неймар его не понимал на тренировке.

Нежелание учить французский язык, могло стать одним из поводов ухода из чемпионата Фрацнии.

31-летний Неймар перешел этим летом в "Аль-Хиляль" из "Пари Сен-Жермена". Соглашение бразильца с новым клубом рассчитано на два года, за сезон он будет зарабатывать 150 миллионов евро. Парижане за этот трансфер получили 90 миллионов евро.

В чемпионате Саудовской Аравии сыграны два тура, по итогам которых "Аль‑Хиляль" с 4 очками располагается на четвертом месте. Следующие игры в чемпионате "Аль‑Хиляль" проведет 25 и 29 августа против "Аль-Раеда" и "Аль-Иттифака" соответственно.

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Метки:
Неймар

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