Экс-форвард сборной Казахстана сыграет против Роналдиньо и других звезд "Барселоны"

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Вчера 19:14
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Известный в прошлом футболист, а ныне функционер Игорь Авдеев получил приглашение на товарищеский матч между ветеранами "Барселоны" и "Легендами Азии», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра состоится 30 августа в Бишкеке и будет приурочена к открытию академии «Барселоны» в Джалал-Абаде. В нем примут участие такие известные в прошлом игроки каталонского клуба, как Роналдиньо, Карлес Пуйоль, Ривалдо, Хавьер Савиола и другие.

От Казахстана в матче сыграют экс-игроки сборной Казахстана: Самат Смаков, Андрей Карпович и Давид Лория.

50-летний Авдеев забил шесть голов в 27 матчах за сборную Казахстана. Выступал на позиции нападающего, полузащитника и защитника. В КПЛ выступал в таких клубах, как "Кайрат", "Тараз", "Локомотив" («Астана»), "Шахтер", а в России - за "Аланию" и "Локомотив" (Нижний Новгород).

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