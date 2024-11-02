Драмой завершился матч клубов Роналду и Неймара с голом на 1 минуте

"Аль-Наср" в матче девятого тура Саудовской Про-лиги сыграл на своем поле с "Аль-Хилялем", сообщают Vesti.kz.

"Аль-Наср" уже на первой минуте открыл счет после гола бразильца Андерсона Талиски.

Гости отыгрались лишь на 77 минуте после года серба Сергея Милинковича-Савича.

На 89-й минуте другой серб из "Аль-Хиляля" Александар Митрович оказался на газоне в штрафной хозяев и требовал назначить пенальти.

Главный арбитр, немец Феликс Цвайер после просмотра VAR, принял решение не назначать одиннадцатиметровый.

Отметим, что каждая из команд получила по пять желтых карточек, в том числе и Криштиану Роналду, наказанный на 45+2 минуте.

Добавим, что лидер "Аль-Хиляля" Неймар не попал в заявку на эту игру. Бразилец не попал в заявку на первую часть чемпионата из-за травмы, котору3ю получил в прошлом и восстановился недавно.

"Аль-Хиляль" набрал 25 очков и лидирует в чемпионате Саудовской Аравии. У "Аль-Насра" 19 баллов и третья строчка.