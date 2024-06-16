Драмой с двумя удалениями закончился матч "Интер Майами" после ухода Месси

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Сегодня 16:25
©ФК "Интер Майами"

Сегодня, 16 июня, в американском Честере "Филадельфия Юнион" принимала "Интер Майами", за который играет аргентинец Лионель Месси, передает Vesti.kz.

Игра на стадионе "Субару Парк" завершилась победой гостей со счетом 2:1. Хозяева отличились первыми: забил Микаэль Уре. В начале второго тайма счет сравнял Юлиан Грессель. Затем, с 69-ой минуты "Интер Майами" играл вдесятером, после удаления Давида Руиса, а за шесть минут до конца основного времени матча поле покинул Томас Авилес. Так команда Месси доигрывала встречу вдевятером, но умудрилась выиграть в дополнительное время. Решающий мяч забил Лео Афонсу.

После этой победы "Интер Майами" уверенно лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 38 очков после 19 матчей. У "Филадельфии" 20 баллов после 17 игр.

Отметим, что Месси покинул расположение "Интер Майами" ради участия в Кубке Америки, где он поможет сборной Аргентины. Соревнование стартует 20 июня и завершится 14 июля.

Метки:
Месси Лионель Футбол

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