"До потери сознания". Руни рассказал о проблемах с алкоголем

Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни признался в том, что в период своей карьеры в клубе у него возникли проблемы с алкоголем из-за быстрого роста своей популярности, сообщают Vesti.kz.

В составе манкунианцев 38-летний экс-игрок "Эвертона" и сборной Англии играл с 2004 по 2017 год.