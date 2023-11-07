"До потери сознания". Руни рассказал о проблемах с алкоголем

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Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни признался в том, что в период своей карьеры в клубе у него возникли проблемы с алкоголем из-за быстрого роста своей популярности, сообщают Vesti.kz.

В составе манкунианцев 38-летний экс-игрок "Эвертона" и сборной Англии играл с 2004 по 2017 год.

"Мне было с кем поговорить, но я этого не делал. Моим освобождением стал алкоголь, когда мне было немного за 20 лет. Я пил почти до потери сознания.

Я не хотел быть рядом с людьми, потому что чувствовал себя неловко. Я ощущал, что подвожу людей, но не знал, как еще с этим справиться", - цитирует Руни BBC.

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Руни Уэйн Алкоголь

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