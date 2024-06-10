Ди Мария принес победу Аргентине перед Кубком Америки

Сборная Аргентины по футболу обыграла Эквадор в товарищеском матче, прошедшем в США, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 40-й минуте забил Анхель Ди Мария. Лидер аргентинцев Лионель Месси начал игру на скамейке запасных, но появился на поле на 56-й минуте, заменив Ди Марию.

Аргентина планирует провести еще одну контрольную игру с Гватемалой 15 июня.

Подопечные Лионеля Скалони выступят в Кубке Америки, розыгрыш которого пройдет с 20 июня по 14 июля в США. Изначально турнир должен был пройти в Эквадоре, но в ноябре 2022 года страна официально отказалась от его проведения. В связи с этим организаторы приняли решение о переносе Кубка Америки в США.