Девушке Роналду пришлось покинуть стадион из-за откровенной одежды

Во время последнего матча "Аль-Насра" произошел скандальный эпизод, когда девушке и гражданской жене Криштиану Роналду Джорджине Родригес пришлось внезапно покинуть VIP-ложу, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Euro-football.

Причиной этой ситуации стал ее наряд: она была в футболке "Аль-Насра" и в облегающих джинсах.

В этой чрезвычайно консервативной стране, с течением времени начали накапливаться недовольства в связи с несколькими ранее считавшимися слишком откровенными нарядами Джорджины. Для избежания обострения ситуации, представители клуба попросили Джорджину покинуть публичное пространство.

Тем временем Роналду забил два гола в этой игре в ворота "Аль-Духейля".