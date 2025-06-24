Дэвид Бекхэм обратился к Лионелю Месси

Дэвид Бекхэм не остался в стороне от большого дня своего звездного футболиста. Легенда английского футбола и совладелец "Интер Майами" поздравил Лионеля Месси с днем рождения, сообщают Vesti.kz.

Сегодня, 24 июня, аргентинскому нападающему исполнилось 38 лет - и это его второй день рождения в статусе игрока американского клуба. Поздравление от Бекхэма стало одним из первых и самых теплых в этот день.

"С днем рождения, величайший. Желаю наилучшего дня непревзойденному профессионалу, игроку и человеку… С днем рождения, друг", - написал Бекхэм в своих социальных сетях.



Месси с 2023 года выступает за американский клуб. Также в его карьере были испанская "Барселона" и французский ПСЖ.