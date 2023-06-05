Делегация из Саудовской Аравии прибыла в Париж и хочет закрыть сделку с Месси

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Сегодня 09:17
©twitter.com/PSG

Делегация из Саудовской Аравии прибыла в Париж, чтобы попытаться закрыть сделку по подписанию Лионеля Месси. Ранее "Пари Сен-Жермен" официально объявил об уходе аргентинского форварда, сообщают Vesti.kz со ссылкой на журналиста Маттео Моретто.

Ранее отмечалось, что Месси получил щедрое предложение от саудовского клуба "Аль-Хиляль", способного его сделать самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.

При этом у Лео есть другие варианты продолжения карьеры, им интересуются "Барселона" и "Интер Майами".

Сам Месси хочет вернуться в "Барселону", но каталонский клуб медлит с официальным предложением из-за финансовых трудностей. Хотя главный тренер "сине-гранатовых" Хави Эрнандес заявил, что двери для 35-летнего форварда открыты. Аргентинец должен определиться со своим будущим на этой неделе.

Напомним, что Месси за два сезона в ПСЖ провел 58 матчей в чемпионате Франции, забил 22 гола и отдал 30 результативных передач.

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Метки:
Месси Лионель Саудовская Аравия

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